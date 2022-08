Qual è la canzone francese della pubblicità della Kellogg’s?

Alla colazione ci pensiamo noi.

Con questo motto Kellogg’s ha lanciato (già dal 2020 – ma la versione che vi proponiamo è del 2021) la propria campagna pubblicitaria con una canzone in francese che ha un suono decisamente energetico: l’ideale per una pubblicità che parla di colazione, pasto mattutino che dovrebbe dare il La alla giornata.

Ma qual è la canzone in questione?

Si tratta di una canzone del 1977 capace – nonostante il testo in francese (lingua che non sempre ha portato a successi internazionali) – ad imporsi in tutto il continenente, entrando anche nella top 10 inglese.

Si tra di uno dei più grandi classici punk-new wave-pop: ‘Ça plane pour moi’.

Cosa significa ‘Ça plane pour moi’? Espressione idiomatica francese, in italiano si potrebebe tradurre: “tutto sta andando bene per me”. Perfetto, di prima mattina come la colazione.

E chi è l’artista che ha interpretato questa canzone per primo? Si tratta del belga Plastic Bertrand, al secolo Roger Allen François Jouret.

Ci congediamo proponedo il video tratto da ‘TopPop’, programma in onda in terra olandese tra il 1970 e il 1988 (ma che ha un importante canale su YouTube, con oltre un milione di iscritti).

