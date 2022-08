Anna Pettinelli è rifatta? La foto che leva ogni dubbio

Negli ultimi tempi in molti hanno criticato le foto di Anna Pettinelli, sottolineando la tendenza della speaker radiofonica a mettere molti filtri nei post che pubblica sui social. Tanti ritocchini, insomma, che il popolo del web non perdona ad Anna Pettinelli.

Stanca delle continue critiche, l’ex giudice di Amici ha voluto replicare su Instagram ai tanti haters che l’hanno presa di mira in queste ultime ore. Cosa ha fatto Anna Pettinelli per dimostrare di non essere rifatta? La speaker radiofonica ha pubblicato due foto, una di oggi e un’altra di 40 anni fa, quando il volto noto della TV aveva 25 anni.

“Eccomi qui: ora e 40 anni fa. Ho pensato di dare soddisfazione a haters e criticoni per farli sentire un momento importanti…”, scrive Anna Pettinelli nel post. La speaker radiofonica ha quindi voluto pubblicare queste foto per mettere a tacere le critiche, “visto che da giorni rompete le pa*** con le dimensioni della mia bocca che come vedete, a parte un normale ingrandimento portato dall’età, è rimasta la stessa”, ha poi aggiunto sempre su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Pettinelli (@anna_pettinelli)

“Non smetterete, lo so è nella vostra perversa natura ma anche voi avete diritto a vivere”, afferma la Pettinelli, che poi spiega il motivo dell’uso dei filtri.

“Ma che male c’è a voler sembrare, almeno in foto, più carine? Voi pubblichereste foto in cui siete venuti male? No. Allora usate i filtri come tutti. Io per esempio uso Facetune per fare la pelle più liscia”, conclude l’ex giudice di Amici.

