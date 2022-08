Ballando con le Stelle 2022, chi parteciperà alla nuova edizione del dancing show?

Ecco chi ci sarà nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1

Sabato 8 ottobre 2022 partirà la nuova edizione di Ballando con le stelle, dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Dopo settimane di rumors, sono giunte le conferme per quanto riguarda il cast dei giudici e dei concorrenti in gara. Nella giuria sono stati confermati Selvaggia Lucarelli, Giullermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.

Chi saranno i concorrenti della nuova edizione Ballando con le stelle?

Se la giuria di quest’anno rimasta invariata, il cast dei concorrenti di Ballando con le stelle 2022 presenta delle novità piuttosto interessanti. La prima è la presenza di Lorenzo Biagiarelli, chef e foodblogger cremonese nonché compagno di Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima dovrà giudicare le esibizioni di ballo del fidanzato in maniera del tutto imparziale e sarà una sfida senz’altro interessante. Un’altra partecipazione che farà discutere è Enrico Montesano, attore romano noto per le sue posizioni no-vax e per alcune dichiarazioni contro la Rai. Inoltre è stato persino invitato nel dancing show di Carlucci, ma ha sempre rifiutato. Cosa accadrà?

Confermato anche Gabriel Garko, uno degli attori di fiction italiane più amate tra cui Il peccato e la vergogna e Furore. Dopo aver fatto il suo coming out al Grande Fratello Vip in qualità di ospite, l’attore torinese è pronto a partecipare al programma. Dal mondo della recitazione, arriva anche Alessandro Egger, attore e modello di origini italo-serbe piuttosto stimato da Dolce & Gabbana. Ci sarà inoltre Rosanna Banfi, figlia del famoso Lino Banfi che ha scelto di intraprendere le orme del padre come attrice cinematografica. Infine, il comico e attore Dario Cassini conosciuto per la fortunata fiction Don Matteo su Rai 1.

Dal mondo del giornalismo, approderà in pista anche Luisalla Costamagna, volto di La 7, poi di Sky e della Rai, dove ha condotto il programma Agorà. Nella lista è presente anche Giampiero Mughini, intellettuale, giornalista ed opinionista di Stasera Italia su Rete 4.

Non manca inoltre Paola Barale, showgirl nota come sosia di Madonna che ha intrapreso la strada del teatro, una passione che dovrà mettere momentaneamente da parte per il ballo. Tra i nomi emergono anche quello di Ema Stokholma, disk jockey e conduttrice di Rai Radio 2 di origini francesi e Marta Flavi, presentatrice nota anche per la sua storia d’amore passata con Maurizio Costanzo.

All’interno dell’elenco delle conferme, non mancano i grandi nomi della musica, tra cui Iva Zanicchi, che torna in Rai dopo la sua partecipazione a Sanremo 2022. Dal mondo dello sport, invece approda Alex Di Giorgio, nuotatore olimpionico specializzato nella staffetta 4×200 in stile libero ed ex concorrente del Grande Fratello.

