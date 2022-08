Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 29 agosto al 2 settembre 2022: una tragedia sconvolge Pallazzo Palladini

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 29 agosto al 2 settembre 2022..

Nella puntata di lunedì 29 agosto 2022, panico e preoccupazione si diffondono a Palazzo Palladini. L’evento sconvolgente che ha visto coinvolte varie famiglie lascia ancora tutti col fiato sospeso.

Nella puntata di martedì 30 agosto 2022, insieme a Nunzio, Franco decide di sondare i suoi contatti per dare la caccia a Lello Valsano ma si scontra con qualcuno determinato a raggiungere il suo stesso obiettivo.

Nella puntata di mercoledì 31 agosto 2022, Niko prende una decisione importante. Franco si affida a un aiutante inaspettato per scovare Lello Valsano. Filippo e Serena decidono di lasciare Maratea per rientrare a Napoli, ma vengono sorpresi da un ritorno inatteso. Speranza, malgrado la sua intuizione sulla salute delle bufale si riveli esatta, continua a non essere presa in grande considerazione dal padre.

Nella puntata di giovedì 1 settembre 2022, Franco e Damiano si mettono sulle tracce di Lello Valsano. Manuela rischia di perdere Niko per sempre.

Nella puntata di venerdì 2 settembre 2022, Silvia, rientrata lavoro e ancora scossa dagli ultimi drammatici aggiornamenti ricevuti da Rossella, scolta partecipe i racconti di Diego e delle giornate da incubo che hanno passato tutte le persone a loro care.

Maria Rita Gagliardi

