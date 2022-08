Nightmare, quanti film sono? Sono previsti nuovi capitoli della saga?

Questa sera su Rai 4, in seconda serata, andrà in onda il film Nightmare – Dal profondo della notte, il primo capitolo della saga di film che vedono come protagonista il serial killer Freddy Krueger.

Nel film del 1984, diretto da Wes Craven, sono presenti nel cast John Saxon, Ronee Blakley, Heather Langenkamp e Robert Englund, quest’ultimo nei panni del feroce assassino. La pellicola comincia con gli incubi di Tina (Amanda Wyss), che sogna un uomo ustionato con un guanto di lame affilate che tenta di ucciderla. Nancy e Rod non le credono, finché Tina non viene ammazzata sotto gli occhi di Rod.

Ma quanti sono in tutto i film della saga Nightmare? Dopo l’uscita di Nightmare – Dal profondo della notte ci sono stati altri otto film con protagonista Freddy Krueger. Nel 1985 è stata la volta di Nightmare 2 – La rivincita, mentre due anni più tardi è arrivato Nightmare 3 – I guerrieri del sogno.

Nel 1988 è uscito nei cinema Nightmare 4 – Il non risveglio e l’anno successivo Nightmare 5 – Il mito. Nel 1991 è stata la volta di Nightmare 6 – La fine e nel 1994 del settimo film della saga, Nightmare – Nuovo Incubo. Nel 2003 è arrivato Freddy vs Jason, un midquel/crossover ambientato dopo la fine degli eventi narrati nel sesto capitolo e in Jason va all’inferno (che fa invece parte della saga di Venerdì 13).

Nel 2010 è uscito Nightmare, finora l’ultimo capitolo della saga, diretto da Samuel Bayer e reboot/remake del primo film della celebre serie. Infine, risale al 1988 la serie TV/spin-off Freddy’s Nightmares.

Ma ci sarà un nuovo film di Nightmare? Nel 2019 era uscita la notizia che chi detiene i diritti del creatore di Nightmare On Elm Street sarebbe intenzionato a produrre un nuovo film e anche una serie televisiva basati sul famosissimo horror. Di recente il fondatore della celebre casa di produzione cinematografica Blumhouse, Jason Blum, ha parlato della possibilità di un ritorno di Robert Englund nei panni di Freddy Krueger. Finora nulla di concreto, ma i fan incrociano le dita.

