Power Hits Estate 2022, Blanco mano nella mano con la fidanzata per scacciare i gossip?

Blanco si è presentato a Verona ai Power Hits Estate 2022 accompagnato dalla fidanzata: smentito gossip con Di Benedetto?

Oggi, mercoledì 31 agosto 2022, vanno in onda su Radio RTL i Power Hits Estate 2022, evento musicale trasmesso dall’Arena di Verona sui principali tormentoni estivi. Diversi cantanti si stanno esibendo sul palco, tra cui anche Blanco, giovane rapper di Brividi al Festival di Sanremo. Quest’ultimo però si reso protagonista di diversi gossip estivi, tra cui quello di presunto flirt con la conduttrice Paola Di Benedetto che avrebbe fatto ingelosire la sua fidanzata Martina Valdes. Si voficifera inoltre che la Valdes sarebbe andata su tutte le furie, poiché il suo fidanzato avesse sempre il cellulare in mano. Blanco però per rimendiare avrebbe dato un bacio a Marina per tranquillizzarla.

Proprio questa sera, il cantante si è presentato all’Arena di Verona, mano nella mano con la fidanzata Valdes. I due sono apparsi piuttosto sorridenti insieme. Che sia una tattica per scacciare e smentire i continui gossip che lo vedono con Paola Di Benedetto? Chissà, tutto può essere, ma sono in tanti su Twitter che hanno commentato la situazione.

“Blanco palese con la fidanzata per togliere ogni gossip che lo vede con la di benedetto” ha scritto qualche telespettatore sul social.

Blanco palese con la fidanzata per togliere ogni gossip che lo vede con la di benedetto #PowerHitsEstate2022 — Itsmegiacche (@itsmegiacche1) August 31, 2022

C’è chi inoltre ha espresso la sua opinione a riguardo, prendendola sul ridere: “L’inquadratura di Blanco con la fidanzata durante il lancio per favore mi piscio”.

L’inquadratura di Blanco con la fidanzata durante il lancio per favore mi piscio #PowerHitsEstate2022 — mel (@eccallaing) August 31, 2022

Insomma, qualsiasi sia il motivo di questa scelta lo sa soltanto Blanco. Nel frattempo ha ottenuto il premio Power Hits Top Album per la sua Blu Celeste, senza dubbio una grande soddisfazione per l’artista.

