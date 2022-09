Bake Off Italia 10: concorrenti, giudici, numero puntate ed anticipazioni

Prende il via stasera su Nove il programma Bake Off Italia 10, il famoso cooking show caratterizzato da 14 puntate. Anche stavolta vedremo alla conduzione della trasmissione Benedetta Parodi, che sarà affiancata da tre giudici: gli aspiranti pasticceri in gara – in tutto saranno 16, ndr – dovranno riuscire a convincere il noto pasticcere Ernst Knam, ma anche Damiano Carrara (che abbiamo apprezzato al fianco di Katia Follesa in Cake Star) e Tommaso Foglia, il nuovo giudice nominato Pastry Chef dell’anno 2022, che va a sostituire Clelia D’Onofrio.

Come sempre, gli aspiranti pasticceri sono chiamati a sfidarsi in tre prove, vale a dire quella creativa, quella tecnica e la prova a sorpresa. I concorrenti in gara sono Chiara (25 anni) da Castel Viscardo, Gaia (23 anni) da Cosenza, Ginevra (28 anni) da Napoli, Margherita (28 anni) da Valdagno, Maria (55 anni) da Genova, Paola (41 anni) dalla toscana Magliano, Stefania (61 anni) da Quartucciu, Alessio (24 anni) da Poggibonsi, Daniele (40 anni) da Catania, Davide (38 anni) da Puegnago del Garda, Gianbattista (61 anni) da Castelcovati, Giovanni (26 anni) da Specchia, Riccardo (32 anni) di Villanova del Sillaro e Stefano (44 anni) di Castion.

Infine i due concorrenti più giovani, Leonardo e Mukesh, rispettivamente 19 e 21 anni: il primo ha abbandonato la sua passione per il canto per concentrarsi sulla pasticceria, mentre il secondo – che arriva da Pontedera ma è originario del Nepal – ha scoperto la sua passione per i dolci grazie a sua nonna.

