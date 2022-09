Il castello delle cerimonie – il matrimonio di Marianna e Francesco: qual è la location? Quanto è costato?

Questa sera riparte su Real Time il famoso programma Il castello delle cerimonie, che andrà in onda in seconda serata alle ore 23:10. Si tratta della sesta stagione, fin qui inedita, che vede sempre al timone Donna Imma Polese e Matteo Giordano: entrambi dovranno avere a che fare con le richieste delle famiglie in vista delle cerimonie da organizzare.

Si comincia questa sera con le nozze sfarzose tra Francesco Merola e la sua amata Marianna Mercurio. Lo sposo, figlio dell’indimenticabile Mario Merola, ha optato assieme alla sua compagna per un evento caratterizzato da forti emozioni. Sono oltre 500 gli invitati di Francesco Merola e Marianna Mercurio: tra loro non poteva mancare qualche ospite famoso, tra cui Sal Da Vinci, Tony Colombo e Rosario Miraggio.

Per il loro matrimonio da sogno i due sposi hanno scelto proprio il Gran Hotel La Sorisa, meglio noto come il Castello delle Cerimonie, che si trova a Sant’Antonio Abate, comune di circa 20.000 abitanti a poca distanza dal capoluogo partenopeo. Il matrimonio si è invece celebrato presso la Chiesa di Santa Maria della Natività e San Ciro di Portici. Durante i festeggiamenti al Castello delle Cerimonie gli invitati hanno potuto ascoltare anche alcuni dei brani più celebri di Mario Merola.

Ma quanto è costato il matrimonio? La spesa complessiva non è stata comunicata, ma di certo si tratta di una cifra molto elevata. In genere i prezzi dei menu al Castello delle Cerimonie vanno da 80 a 120 euro a persona, ma in caso di matrimoni molto sfarzosi – come quello tra Francesco Merola e Marianna Mercurio – i prezzi possono essere anche più alti.

