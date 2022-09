Venezia 79, Cristina Parodi di verde vestita in compagnia di Alberta Ferretti

La giornalista Cristina Parodi sbarcata con un abito verde smeraldo a Venezia 79

Tra le tante star e influencer al Festival del Cinema di Venezia 2022, è sbarcata anche Cristina Parodi, giornalista e conduttrice. Vestita con un lungo abito verde smeraldo fino al polpaccio, Parodi ha raggiunto il molo dell’Hotel Excelsior di Venezia. Ai suoi piedi delle decolleté argento con tacco vertiginoso abbinato ad una pochette e una cinturina in vita dello stesso colore. Accolta dai fotografi e dai fan, Parodi ha posato elegante assieme alla nota stilista Alberta Ferretti, vestita con un lungo chemisier blu elettrico in cotone.

La giornalista ha poi percorso il red carpet, sfoggiando con una particolarità: una manicure nude sulle mani e rossa fuoco sui piedi. Una scelta che risulta vincente e che si presta a tutti gli accostamenti. Il rosso infatti rende elegante e ringiovanisce qualsiasi tipo di look, mentre il nude è più facile da portare e a non “cozzare” con l’abito già sgargiante. Per quanto riguarda i gioielli, Parodi ha scelto un semplice collier minimal con un piccolo ciondolo.

