Chi è Stefano Rastelli, fidanzato di Romina Carrisi? Quanti anni ha? Curiosità e biografia

Già da qualche mese sono cominciate a circolare indiscrezioni in merito ad un presunto flirt tra Romina Carrisi, figlia di Albano e Romina, e Stefano Rastelli, regista di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone dove Romina è ospite fissa. Lo scorso giugno Rastelli era presente al compleanno di Romina assieme a tutta la famiglia Carrisi.

Ma lo scatto appena pubblicato su Instagram dal regista di Oggi è un altro giorno non sembra lasciare dubbi. Nella foto, i due compaiono su una panchina, con la figlia di Albano e Romina che posiziona le gambe sulle ginocchia di Rastelli. Il cuore che viene aggiunto come didascalia non fa che confermare ulteriormente il legame sentimentale tra i due.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Rastelli (@stefanorastelli1)

Stefano Rastelli ha 52 anni mentre Romina Carrisi ne ha 34, ma questa differenza di età non sembra creare alcun problema ai due neo-innamorati. Nato a Roma nel 1970 (la data esatta è ignota), Stefano Rastelli è un tifoso della Roma, come si può intuire anche dai suoi post sui social. Inoltre, il nuovo compagno di Romina Carrisi è anche un grande appassionato di pesca.

Prima di conoscere la figlia di Albano e Romina il regista di Oggi è un altro giorno è stato sposato con un’altra donna, la cui identità non è stata rivelata. Dall’unione con la sua ex moglie sono nate due figlie, Emma e Lola.

