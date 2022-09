Chi è Astol, rapper nuova presunta fiamma di Lulù Selassié?

Ecco chi è Astol, rapper che sarebbe la nuova presunta fiamma di Lulù Selassié

Dopo la rottura con Manuel Bortuzzo, pare che Lulù Selassié stia frequentando un altro ragazzo. L’ex gieffina infatti è apparsa all’interno di alcune Instagram Stories di un certo Astol. All’interno dello scatto, è immortalata una mano con un anello e con un bracciale con il nome Lulù poggiata sulla gamba del ragazzo in questione. Ma chi è esattamente Astol?

Astol, nome d’arte di Pasquale Giannetti, è un rapper di 27 anni di origini casertane. Da diversi anni vive a Roma e la sua carriera musicale è iniziata nel 2013, anno in cui ha condiviso alcune sue canzoni su Youtube. Nel giro di pochi giorni ,i suoi video sono diventati virali e hanno raggiunto circa i migliaia di utenti, facendolo arrivare in cima alle classifiche dei videoclip più visti. Astol inoltre è stato già definito come la promessa del rap italiano. Ha preso parte alla diciasettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, talent show in onda su Canale 5 e ha collaborato con l’ex allieva Emma Muscat.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, stando alle fonti di FanPage, vedrebbero Astol come single nonostante sia vicino a Lulù Selassié, con la quale ci sarebbe soltanto amicizia.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui