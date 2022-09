Chi è Marina Bastianelli, moglie di Alberto Brandi? I due hanno tre figlie “sportive”

Gli appassionati di calcio ed in particolare della Champions League possono esultare, visto il ritorno della principale competizione calcistica europea per club. Oltre allo spettacolo offerto dalle varie gare in programma, i telespettatori seguono con grande interesse anche il post-partita su Mediaset, condotto da Alberto Brandi.

Il giornalista 58enne è senz’altro uno dei volti televisivi più apprezzati dal pubblico che ama il calcio. Brandi può vantare una carriera davvero ricca di esperienze, che lo hanno portato a diventare anche direttore di Sport Mediaset (dal 2014 al 2019).

Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Con chi è sposato Alberto Brandi? La moglie del giornalista di Milano è Marina Bastianelli, classe 1968. Dalla loro unione sono nate tre figlie: Ludovica è venuta alla luce nel 1999, mentre Benedetta è nata nel 2001. Infine la più giovane, Valentina, classe 2004.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da marina bastianelli (@maribas68)

Tutte e tre le figlie di Alberto Brandi e Marina Bastianelli sono grandissime appassionate di sport e hanno quindi ereditato la passione del proprio papà. Ludovica (che gioca nel Galaxy Inzani), Benedetta (che si è laureata in Psicologia alla Bicocca qualche settimana fa, ndr) e Valentina (in forze alla Desi Shipping Akademia Sant’Anna) sono tre ottime pallavoliste e su di loro si è già concentrata l’attenzione di club molto importanti.

