TIM Music Awards 2022: quali cantanti ci saranno? Qual è la scaletta? Come avere i biglietti?

Lo show è cominciato ieri sera con la Speciale Anteprima, ma è da stasera che si entra nel vivo all’Arena di Verona. C’è una grandissima attesa per il TIM Music Awards 2022, giunto alla sedicesima edizione, dove verranno premiati i successi discografici più importanti dell’anno.

Anche per quest’anno i conduttori del TIM Music Awards 2022 – che si svolgerà in due serate, oggi e domani – saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada: l’attrice è ormai arrivata a quota 13.

Durante le due serate, che prenderanno il via alle 20:40, saranno premiati anche i personaggi più importanti della televisione, del cinema, dello sport e del teatro. Ma quali sono gli artisti che si esibiranno stasera e domani? In tutto i cantanti sono 43, anche se l’ordine di apparizione verrà mantenuto segreto fino all’ultimo. Di seguito l’elenco degli artisti:

Alessandra Amoroso

Antonello Venditti

Ariete

Biagio Antonacci

Blanco

Bresh

Brunori Sas

Chiello

Coez

Dargen D’Amico

Elettra Lamborghini

Elisa

Elodie

Fabri Fibra

Fedez

Francesca Michielin

Francesco De Gregori

Gianni Morandi

Gigi D’Alessio

Gu é

Irama

La Rappresentante di lista

Lazza

Lele Blade

Luché

Mara Sattei

Marco Mengoni

Marracash

Max Pezzali

Mika

Modà

Nek

Paky

Pinguini Tattici Nucleari

Rhove

Riccardo Cocciante

Rkomi

Rocco Hunt

Salmo

Sangiovanni

Shablo

Tananai

Tommaso Paradiso

Per quanto riguarda i biglietti, si parte da 69 euro per i posti vicini al palco, mentre in gradinata il costo dei biglietti è di 38 euro (49 euro per la categoria 1 con una migliore visibilità). Tuttavia, per entrambe le serate è già tutto sold out.

