Tulsa King: quando uscirà? Qual è il cast? Qual è la trama? Tutto sulla serie Paramount+

Le indiscrezioni sulla nuova serie Tulsa King, in arrivo su Paramount+, stanno già stuzzicando molto gli utenti che non vedono l’ora di conoscere la data esatta di uscita. In realtà al momento non è stata ancora comunicata, ma i rumors riferiscono che entro la fine del 2022 Tulsa King arriverà in Italia.

Il debutto negli Stati Uniti, invece, è già stato annunciato: i primi due episodi di Tulsa King andranno in onda domenica 13 novembre su Paramount+ negli USA.

Il protagonista della nuova serie è Sylvester Stallone, che veste i panni di Dwight “The General” Manfredi, capomafia newyorkese uscito di prigione dopo 25 anni. Nel cast sono poi presenti Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza e Jay Will, che interpretato rispettivamente i ruoli di Armand Truisi, Charles “Chickie” Invernizzi, Vince Antonacci e Tyson.

Dopo essere uscito di prigione dopo un quarto di secolo, Dwight “The General” Manfredi viene esiliato dal suo boss e riceve l’ordine di aprire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Dwight non si perde d’animo e raggruppa alcuni soggetti a dir poco improbabili per provare a mettere in piedi un nuovo impero e riprendersi il suo ruolo all’interno della famiglia mafiosa. La prima stagione di Tulsa King è caratterizzata da dieci episodi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui