Chi sono Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, nuove veline di Striscia la Notizia?

Ecco chi sono Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, nuove veline del tg satirico Striscia la Notizia

Striscia la Notizia debutterà il 27 settembre 2022 con Luca Argentero e Alessandro Siani come nuovi conduttori. Sul bancone del tg satirico di Antonio Riccio, ci saranno due nuove veline: Cosmary Fasanelli (mora) e Anastasia Ronca (velina bionda). Ad annununciarlo è stato il sito della trasmissione di Canale 5, che ha informato che le due prenderanno il posto di Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani.

Chi è Cosmary Fasanelli?

Cosmary Fasanelli è mora, ha 22 anni ed è originaria di Brindisi. Ha praticato diversi sport e coltiva la passione per la danza, che oggi studia. Ha inoltre esordito nel piccolo schermo a 17 anni nel programma Tu si que vales, ottenendo il 60 % dei consensi dalla giuria popolare e nel 2019 ha vinto Miss Cinema.

Si è trasferita a Milano e ha raggiunto la sua popolarità grazie alla sua partecipazione ad Amici 21, talent show in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Non ha avuto mai accesso al serale del programma, ma ha dichiarato di considerare Amici come una buona esperienza formativa per la danza. Nel corso della trasmissione, ha avuto una relazione con il cantante Alex Wyse, con il quale si è lasciata in estate. Ora pare che sia vicina ad un’altro ex concorrente di Amici 21: Nunzio Stancanmpiano, con cui sarebbe stata avvistata spesso in Puglia. Curiosità: Cosmery porta il nome di sua nonna e si descrive come solare, umile al limite dell’insicurezza, romantica e perfezionista.

Chi è Anastasia Ronca?

Anastasia Ronca è la nuova velina bionda e ha 22 anni come Cosmery. Viene da Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, pratica ginnastica artistica e questo è dovuto anche grazie alla madre sua insegnante. Ha studiato presso l’istituto d’arte e moda e ha iniziato a lavorare come modella e fotomodella.

E’ un volto già conosciuto al mondo dello spettacolo, poiché ha partecipato come Miss Colorado nel programma comico Colorado e come tentatrice a Temptation Island 2019. Si definisce silenziosa ma determinata e vorrebbe realizzare il sogno di diventare un’attrice o di lavorare nel mondo della moda.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui