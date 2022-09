Vite al limite, un ex paziente sconvolge i fan: una diretta in condizioni shock

Vite al Limite è un programma seguitissimo anche in Italia, con i tanti fan che sperano sempre che i protagonisti delle varie puntate possano riuscire nella loro difficile impresa e riprendere in mano le proprie vite. I pazienti, infatti, sono tutti caratterizzati da obesità patologica e si rivolgono alla clinica del dottor Nowzaradan a Houston per avviare un percorso di dimagrimento ed essere così sottoposti ad un intervento chirurgico di bypass gastrico.

Tra i tanti personaggi che hanno appassionato i telespettatori c’è anche Steven Assanti, giunto nella clinica di Houston quando pesava 330 chili. Una mole gigantesca, derivata da forti problemi psicologici e da una dipendenza dai farmaci. Tuttavia, seppure con alcune difficoltà, Steven Assanti si è rimboccato le maniche ed è stato accettato per l’intervento di chirurgia bariatrica.

Il giovane ha cominciato a perdere peso in maniera importante e ha seguito il piano del dottor Nowzaradan anche negli anni successivi. Uno scatto dello scorso 2 febbraio mostra chiaramente come Steven Assanti sia dimagrito davvero molto. Tuttavia, in un video pubblicato su Reddit da un utente emerge più di qualche dubbio sul suo stato di salute.

Nel filmato, estrapolato da una diretta di Steven Assanti su TikTok, si vede il protagonista di Vite al Limite con un solo dente rimasto e uno sguardo talmente provato da far sospettare a molti utenti che il giovane stia consumando delle droghe. Una situazione che ovviamente non può che far preoccupare i fan di Vite al Limite.

