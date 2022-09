Francesca Parisella è sposata? Ha figli? Cosa sappiamo della vita privata della conduttrice di Elisir

Lunedì 12 settembre la conduttrice Francesca Parisella ha fatto il suo debutto nel programma Elisir, in onda dalle 10:30 alle 12 su Rai 3. “Primo giorno di scuola anche per me con Elisir. Grazie a Michele Mirabella, Benedetta Rinaldi e a tutta la squadra per avermi supportata e sostenuta in questo inizio di stagione”, ha scritto la Parisella su Facebook.

La 45enne nata a Fondi, in provincia di Latina, è già nota al grande pubblico per la sua presenza nei programmi di approfondimento politico su Rete 4 (Matrix e Quarta Repubblica, dove si fa apprezzare come inviata) e anche per la conduzione del programma Anni 20 su Rai 2. Inoltre, Francesca Parisella è una voce che non passa inosservata anche in radio, grazie al suo format di rassegna stampa Radio2 in un’ora.

Su Isoradio, invece, la giornalista conduce Radici, un programma sulle eccellenze italiane. Ma cosa sappiamo della vita privata della conduttrice di Elisir?

E’ molto difficile venire a conoscenza dei dettagli personali di Francesca Parisella, che cerca di mantenere il più stretto riserbo su tutto ciò che riguarda la propria sfera privata. In un’intervista rilasciata lo scorso anno a Sottovoce di Gigi Marzullo, Francesca Parisella ha rivelato di non essere sposata e di non avere figli: “Sono stata impegnata con il lavoro ma c’è tempo per tutto”, ha detto la conduttrice.

