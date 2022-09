Ecco chi è Michael, nuovo presunto fidanzato di Cristiano Malgioglio: età e curiosità

Nuovo amore per Cristiano Malgioglio, dopo la rottura con il suo fidanzato turco, per il quale aveva spiegato di non provare più quel forte sentimento. Il paroliere e cantautore di Ramacca che aveva annunciato di essere tornato single, avrebbe un nuovo uomo che gli farebbe di nuovo battere il cuore. A lanciare lo scoop è stato il Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, che ha svelato che il nuovo amore di Malgioglio sarebbe un ex.

L’uomo in questione sarebbe Michael di origini nordirlandesi e ha 39 anni (quindi ben 38 anni di differenza tra i due). Malgioglio e il giovane trentanovenne avrebbero già avuto una relazione durata circa dieci anni e a quanto pare, sarebbe scoccata di nuovo la scintilla.

Il settimanale Oggi inoltre ha anticipato che Malgioglio sarà presente a Tale e quale show, che debutterà il 30 settembre 2022 su Rai 1. Al suo fianco ci saranno Giorgio Panariello e Loretta Goggi, giudici del programma. Dopodiché, a dicembre il cantautore debutterà come coduttore con Mi casa es tu casa, un format ricco di interviste a vari ospiti. Quiindi, Malgioglio affronterà una stagione piena di novità sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui