Maurizio Battista è un noto comico, conduttore, attore e regista teatrale nato a Roma (nel quartiere San Giovanni, per la precisione) il 29 giugno 1957.

A 55 anni, ha ormai una lunga carriera alle spalle, iniziata in teatro nel 1978 e in televisione nel 1989 in quell’importantissimo contenitore che è stato ‘Fantastico’ (sebbene la pagina Wikipedia scriva come sua prima esperienza in televisione quella del 1991 in ‘Partita doppia’, programma condotto da Pippo Baudo su Rai 1).

Sempre parlando degli esordi, da segnalare la partecipazione a due film TV.

In seguito – per lui – svariate altre esperienze tanto nel piccolo schermo quanto sul grande schermo (dopo l’esordio in ‘Carta Vetrata’ di Arduino Sacco, ha lavorato con registi come Pupi Avati, Leonardo Pieraccioni e Pupi Avati).

Ma andiamo con ordine: sin da ragazzo Maurizio Battista ha manifestato la sua grande passione per la comicità e la recitazione.

Ma, come accennato, la fama è giunta grazie alla televisione:

dopo gli esordi precedentemente citati, nel 1996 ha partecipato al Dopofestival di Sanremo (che è sicuramente un importante punto d’arrivo – o di partenza – per tanti artisti), per poi partecipare per una stagione a ‘Seven Show’ (su Europa 7), per poi partecipare a ‘Colorado’, a ‘Buona Domenica’, a ‘Domenica In’ e a ‘Zelig’, tra gli altri programmi.

Da non dimenticare, quindi, la sua partecpazione a un talent (Ballando con le stelle, la sesta edizione nel 2010 – uscì alla prima puntata) e la partecipazione ad un reality (varcò infatti la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip nel 2018, nella terza edizione del reality).

Maurizio Battista, curiosità

Di origini ciociare, Battista è un appassionato di calcio, grande tifoso della Roma (lo professerà ripetutamente durante la sua esperienza a ‘Quelli che il calcio’, cui ha partecipato alla fine dei ’90 e alla fine degli anni 00) e calciatore per la ItalianAttori.

Da segnalare quindi come da ragazzo abbia lavorato al bar di famiglia.

Maurizio Battista, vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, il noto comico è stato sposato due volte: con la prima moglie – Erminia – ha avuto due figli, Simone e Federica; con la seconda moglie – Giusi – nessuno.

In seguito, è stato legato sentimentalmente all’attrice Alessandra Moretti, romana come lui ma 30 anni più giovane: dal loro amore è nata la figlia Anna (chiamata così in onore della madre, scomparsa quando Battista aveva 20 anni) ma lo scorso dicembre i due hanno deciso di mettere pubblicamente un punto alla loro relazione.

Con un post sui social, Battista aveva scritto, rivolgendosi idealmente alla figlia:

“La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti. Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando il cuore ti sembrerà sia andato in pezzi, perché nonostante tutto l’unico faro rimane sempre l’amore”.

Il post suscitò le ire della moglie, che replicò in manera piccata sui social.

(Articolo pubblicato il 19 novembre 2021 da Sara Fonte, editato e ampliato il 15 settembre 2022)

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui