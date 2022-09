Massimo Cannoletta è sposato? Ha figli? Cosa sappiamo della sua vita privata

La scorsa settimana ha riaperto i battenti dopo la pausa estiva anche Oggi è un altro giorno, il seguitissimo programma condotto su Rai 1 da Serena Bortone. Come nelle scorse edizioni è stato confermato il gruppo dei cosiddetti “affetti stabili”: tra questi compare anche Massimo Cannoletta, diventato famoso nel 2020 per essere rimasto campione del quiz show L’Eredità per 51 puntate, riuscendo a vincere in tutto 280.000 euro in gettoni d’oro.

Cannoletta decise di ritirarsi il 23 dicembre 2020, nonostante potesse ancora prendere parte al quiz. “Devo andare a fare il presepe”, disse al conduttore Flavio Insinna.

Il 47enne di Acquarica, in provincia di Lecce, si è quindi lanciato nel mondo della televisione dopo un passato da direttore di crociera per una famosa azienda di settore. Cannoletta, laureato in scienze politiche, divora libri, adora la musica e il teatro e parla altre quattro lingue oltre all’italiano (inglese, spagnolo, francese e tedesco). Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Massimo Cannoletta mantiene il più stretto riserbo su tutto ciò che riguarda la sua sfera personale, pertanto ad oggi non è dato sapere se l’ex campione dell’Eredità sia effettivamente sposato e abbia figli. Anche sul suo profilo Instagram, dove è seguito da circa 87.000 follower, non viene mai fatta menzione ad una possibile famiglia.

