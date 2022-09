Porta in alto la mano

segui il tuo capitano

muovi a tempo il bacino

sono il Capitano Uncino!

Un passo avanti ondeggiando…

un altro indietro ballando…

muovi a tempo il bacino

sono il Capitano Uncino!

Divenne famoso così, nel 2003, con lo pseudonimo di Dj Francesco (quando aveva 23 anni).

Lavorava in radio, quindi l’appellativo dj era legittimo.

La canzone – con due dischi di diamante – divenne un tormentone e, almeno all’inizio della carriera, una sorta di spada di Damocle per Dj Franceco.

Nel 2006 si emanciperà dall’aka, ma anche il suo cognome dvenne una spada di Damcole: Francesco Facchinetti, figlio di…

Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti, chitarrista e voce dei Pooh, storico gruppo italiano capace di vincere Sanremo nel 1990.

Oggi Francesco Facchinetti fa il mezzo guru sul web, oltre ad avere dverse attività professionali: imprenditore con quote in decine di società sparse per il mondo, ha anche agito da talent scout, scoprendo svariiati personaggi del web, poi divenuti personaggi del mondo dello spettacolo a 360°.

Rimane anche un noto personaggio tv, con una carriera alle spalle di tutto rispetto (ha lavorato per programmi importanti di ogni risma, da XFactor all’Isola dei famosi da inviato, giusto per citare qualche programma)

Francesco Facchinetti, vita privata

Sono due le importanti relazioni nella vita di Francesco Facchinetti.

La prima è stata con Alessia Marcuzzi, con cui nel 2011 ha avuto la sua prima figlia, Mia.

In seguito due figli – nel 2014 e nel 2016 – con Wilma Helena Faissol, con cui si è sposato nel 2014 con rito civile a Mariano Comense.

Ma chi è Wilma Helena Faissol?

Ecco chi è Wilma Helena Faissol, moglie di Francesco Facchinetti

Wilma Helena Faissol è un’influencer molto seguita e amata, nota soprattutto per essere la moglie di Francesco Facchinetti, in molti la conoscono infatti come Lady Facchinetti (anche il suo username su Instagram è ladyfacchinetti).

Nata il 2 febbraio 1982 in Brasile, la bellissima influencer si è laureata come dentista ed ha anche conseguito un master specialistico in chirurgia ortopedica facciale, ma il suo sogno è sempre stato quello di diventare una giornalista di moda famosa.

Nel 2006 ha iniziato a lavorarea New York nell’ufficio stampa di una famosissima stilista, Vera Wang. Si è poi trasferita in Italia lavorando per Forbes Magazine.

Molto attenta alla salute e all’alimentazione, Wilma Helena Faissol sul suo profilo Instagram dà spesso consigli sul cibo ai suoi tantissimi e affezionati follower (ad oggi ne conta quasi mezzo milione su Instagram). Tante sono anche le foto di famiglia, queste fanno ogni volta il boom di like e commenti pieni di affetto.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stata sposata con un suo connazionale, con cui ha avuto una figlia, di nome Charlotte.

Anni fa, durante una vacanza a Marrakech, Wilma Helena Faissol ha incontrato Francesco Facchinetti e l’amore tra i due è scoppiato praticamente subito.

Come già detto, nel 2014 sono convolati a nozze e hanno avuto il loro primo figlio, Leone, nel 2016 è poi nata Lavinia.

Tutti assieme, i Facchinetti, sono stati protagonisti di una sorta di reality su Real Time, The Facchinettis.

(Articolo pubblicato il 18 ottobre 2021 da Sara Fonte, rivisto e ampliato il 16 settembre 2022)

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui