Verissimo, Cabello proposta bacio a Piersilvio Berlusconi, Toffanin gelosa: ‘No, lascialo stare’

Intervistata a Verissimo, Victoria Cabello propone di dare un bacio Piersilvio Berlusconi, ma la Toffanin rifiuta

Nella prima puntata di Verissimo, andata in onda sabato 17 settembre 2022, è stata ospitata Victoria Cabello, conduttrice nota per la sua sfacciata ironia. Quest’ultima è stata intervistata dalla padrona di casa Silvia Toffanin, alla quale ha raccontato sia la sua malattia di Lyme che le sue vicende sentimentali. La Cabello inoltre ha ironizzato di aver sempre avuto una “cotta” per Piersilvio Berlusconi e che vorrebbe baciarlo, ma la moglie Toffanin ha rifiutato la proposta.

“Ti devo confessare una cosa” ha esordito così la Cabello alla conduttrice. “Tra le tante cose che guardavo da piccola, c’era Drive in e io ero pazza di Piersilvio! Dov’è?” ha poi esclamato la presentatrice nata a Londra. “E’ a casa, a lavoro” ha replicato la Toffanin. “Allora ho limonato chiunque, ed è l’unico che non ho limonato” ha proseguito ironica la Cabello. “No, lascialo stare” ha risposto la padrona di casa, riguardo la proposta del bacio al marito Piersilvio. “Ma non si può toccare? Neanche una gag?” ha continuato imperterrita Victoria. La Toffanin è rimasta irremovibile sulla scelta ma è scoppiata a ridere. “Secondo me la Toffanin mi aspetta dietro le quinte…” ha infine ironizzato la Cabello. “Brava, è che sono un po’ gelosa” ha affermato la conduttrice di Verissimo.

