Chi è Charlotte Lazzari, moglie di Kledi Kadiu? Chi sono i figli Lea e Gabriel?

Classe 1974, Kledi Kadiu è un personaggio televisivo italiano che deve la sua fama mainstream ad ‘Amici’.

Ballerino di lungo corso (già nei primi dei ’90 era entrato nella Accademia Nazionale di Danza albanese, essendo lui nato a Tirana) ha iniziato a lavorare come primo ballerino di programmi del calibro dii ‘Buona Domenica’ e ‘C’è posta per te’, nella metà dei ’90, per poi diventare ballerino professionista ed in seguito insegnante del talent condotto da Maria De Filippi (ci sarà già nella prima edizione, datata 2002, quando il programma si chiamava ancora ‘Amici’).

Sex symbol, Kledi ha fatto impazzire fan per decine d’anni, ma oggi ha formato un’amabile famiglia.

In questa sede vogliamo proprio approfondire questo aspetto, legato alla vita privata di Kledi Kadiu.

Chi è Charlotte Lazzari, moglie di Kledi Kadiu?

Per anni, voci su presunti flirt di Kledii Kadiu si sono rincorsi: s’è parlato di un flirt con Maria De Filippi e di un altro con l’allora collega Rossella Brescia. Tutte voci mai confermate e ormai distanti anni luce:

da ormai svariati anni Kledi sta con Charlotte Lazzari, di cui è innamoratissimo.

“Grazie a Charlotte per essere la donna che ho sempre desiderato”, scriveva Kledi nel giorno del loro matrimonio, datato 28 giugno 2018.

I due si sono conosciuti a una cena a cui erano presenti amici comuni nel 2015, nel 2016 hanno avuto la loro prima figlia (Lea, le cui foto sono spesso condivise dai genitori sui social), e nel 2018 si sono sposati.

Cosa sappiamo di Charlotte Lazzari?

Che è nata nel 1992 da padre italiano e da madre francese e che, proprio come Kledi, è una ballerina: diplomatasi presso l’Accademia Teatro alla Scala di Milano dopo aver studiato (sin da giovanissima) presso l’École Supérieure de Danse Rosella Hightower a Cannes, ha danzato anche per diverse altre realtà (come la Scuola del Balletto di Toscana a Firenze e lo Staatsoper di Hannover – città dove ha vissuto 3 anni).

All’amore per la danza, la Lazzari (che è più giovane del marito di 18 anni) è una cultrice dello yoga, di cui è insegnante.

Kledi Kadiu, quanti figli ha?

Come accennato, Kledi Kadiu e signora hanno avuto la loro prima bambina nel 2016.

E la genitorialtà è stata fondamentale per il ballerino, come raccontato qualche tempo fa a ‘Verissimo’:

“Sono cambiato completamente da quando sono diventato papà, sotto qualsiasi punto di vista. Dal non dormire più, alla felicità di svegliarti sempre con il pensiero che dall’altra parte del letto c’è la tua metà”.

Nel 2021 (il 29 agosto, per la precisione) è nato quindi il loro secondo figlio, Gabriel.

A ridosso della nascita, al piccolo Gabriel è stata diagnosticata una sindrome melingo-encefalica che lo ha portato a stare per più di un mese in terapia intensiva.

Una problematica dalla quale, poco alla volta, il picolo si sta riprendendo.

