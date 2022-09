GF Vip, quanto guadagnano Orietta Berti, Sonia Bruganelli, Alfonso Signorini e i vipponi?

Nella serata di ieri è ufficialmente partita la settima edizione del Grande Fratello VIP, sempre con Alfonso Signorini al timone. Sonia Bruganelli è stata confermata come opinionista del reality, mentre non c’è più Adriana Volpe, che nella scorsa edizione ha avuto non pochi attriti con la collega.

Al suo posto ecco Orietta Berti, che cerca di avere un approccio dialogante e pacificante, mentre la moglie di Bonolis è nota per essere maggiormente puntigliosa. In una recente intervista la celebre cantante ha rivelato di aver accettato di diventare la nuova opinionista del GF Vip anche perché le avrebbero offerto un cachet davvero considerevole. Ma di che cifre parliamo? A quanto ammonta il cachet di Orietta Berti?

Stando a quanto riportato anche dal sito Isa e Chia, Orietta Berti riuscirebbe a mettere in tasca qualcosa come 10.000 euro a puntata. Detta così può sembrare una cifra non imponente, ma si deve tenere conto del fatto che il reality può durare anche una cinquantina di puntate: la Berti riuscirebbe così ad intascare una somma vicina ai 500.000 euro.

Sonia Bruganelli dovrebbe prendere 12.000 euro a puntata, mentre Alfonso Signorini addirittura 30.000.

E per quanto riguarda i concorrenti? Nella scorsa edizione il cachet andava tra le 5.000 e le 15.000 euro a settimana: non è ancora chiaro se quest’anno sono previsti aumenti o se sono state confermate queste cifre. Chiaramente il cachet dei concorrenti varia in base alla fama del personaggio.

Vi aggiorneremo man mano che emergeranno dettaglii in merito a quanto guadagnato dai vari vipponi che partecipano a questa nuova edizione del reality.

