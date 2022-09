GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 2: “Diva”

Seconda puntata del GF Vip e vi devo dire che questo cast mi sta facendo davvero ricredere. Pensavo fosse un fiasco e invece, quante soddisfazioni!!!

Io sono partita dicendo che la Prati non l’avrei voluta nella casa, perché dopo la storia del marito fake poteva sparire ma ragazzi sta lanciando delle perle che adoro! A parte l’umiltà nel mettersi al collo una mega collana con scritto Diva, ma poi ha messo a posto la Fiordelisi in maniera impeccabile!

Antonella è arrivata da casa pensando che attaccare la Prati le avrebbe dato popolarità positiva,visto i commenti che giravano prima che iniziasse il programma, e invece, ha sbagliato tutto! È stata zitta in questi giorni,salvo sparlare di nascosto con la sua amica Manfuso, per arrivare poi in puntata a fare la prima donna, ma cara mia di prima donna, anzi di Diva ce n’è una sola e si chiama Pamela!

Tant’è che quando la Fiordelisi si è lamentata perché la Prati le si è piazzata davanti come se lei non esistesse, Pamelona l’ha asfaltata dicendo “Amore ma se sei invisibile non è colpa mia”. Punto, set, game, partita! E alla fine l’hanno pure mandata in nomination. Ottima strategia Antonella, continua così.

Elettra Lamborghini ha già diffidato tutti dal parlare di lei e loro hanno fatto un blocco di mezz’ora, ovviamente a parlare di lei.

A parte questo, io non credo che si possa arrivare a tanto per una sciocchezza e seppure Ginevra mi piace, non credo non sappia il motivo scatenante di questa rottura con la sorella. Comunque ora che abbiamo tolto l’argomento Elettra, sono curiosa di vedere di cosa parlerà visto che sono 3 giorni che parla solo di quello.

Il trio Velenoso formato da Patrizia, Elenoire e Pamela lo adoro, e spero possa regalarci tante viperate.

Sulla Ferruzzi avevo molti pregiudizi, perché il suo personaggio sui social non mi piace per niente, ma devo dire che in questo contesto mi sta piacendo. Bocciato il personaggio ma promossa la persona.

Sono entrati gli altri otto concorrenti e devo dire che tre di loro, fosse stato per me non sarebbero manco arrivati a Cinecittà, figuriamoci nella casa. Ovvero: Giovanni Ciacci, che non mi piace, e che la storia della sua sieropositività ce la farà odiare ne sono certa, Daniele Del Moro, che ha già fatto la sua pessima figura nel gf che ha già fatto e non aveva bisogno di bissare e Sofia Giaele Dedona, che è la superficialità in persona. Sposata con un milionario americano più grande di 20 anni, che la tratta da regina. Stanno insieme solo sei mesi l’anno ,perché per gli altri sei entrambi si fanno i fatti loro, praticando l’amore libero. Oddio il Man ha fatto scuola.

Promossi per ora invece Edoardo Donnamaria, Carolina Marconi, Gegia, Wilma Goich e Marco Bellavia.

In nomination per le donne che dovevano votarsi tra loro, è finita Antonella Fiordelisi, mentre per gli uomini Alberto De Pisis. Le donne hanno fatto le nomination palesi e si sono scannate, ovviamente ho adorato. Gli uomini nel segreto del confessionale invece. I due nominati comunque non sono andati al televoto ma semplicemente hanno dovuto dormire nella stanza delle bambole, nuova stanza della casa.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti.

GF Vip 7, i migliori meme della seconda puntata

(Da questa edizione in studio propongono meme e tweet, noi lo facciamo già da oltre un anno)

PAMELA LA TOCCA PIANO CON ANTONELLA FIORDELISI #GFVIP pic.twitter.com/hCqKLu7elf — trashtvstellare (@tvstellare) September 22, 2022

“Mi definisco una donna libera anche se sono sposata”

Amore libero 2.0 #gfvip pic.twitter.com/OnPFA9jPDt — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 22, 2022

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui