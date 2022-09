Quanto guadagna Pierluigi Diaco con Bellamà? Il cachet da capogiro percepito da Rai

Il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco è in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì con Bellama, programma pomeridiano targato Rai. Il nuovo format ha preso il posto di Detto Fatto, chiuso a causa del bassi ascolti (4,29 % di share) e considerato ormai “vecchio” come formula. A quanto pare, però, Bellama pare non soddisfare affatto l’audience, totalizzando meno del 3% di share. Ma quanto guadagna Diaco a puntata in televisione grazie al nuovo format?

Quanto guadagna Pierluigi Diaco

A svelare la cifra del compenso che percepirebbe Diaco in totale, è stato il giornalista Carmelo Caruso de Il Foglio, che nel suo editoriale scrive che sarebbe “al di sopra della media”, ovvero 274 mila euro in totale; oltre 1500 euro a puntata.

Nonostante il cachet da capogiro, i numeri di Bellama sarebbero da flop: la seconda rete della tv di stato starebbe passando un periodo di forte crisi, ma i dati offerti dal nuovo format di Diaco sarebbero persino al di sotto delle aspettative ( che pare partivano già nel migliore dei modi). Inoltre, è stata riservata una campagna promozionale del programma molto consistente e nonostante ciò, pare che gli ascolti stiano faticando a raggiungere più del 3% di share.

Ci sarebbero dunque parecchi misteri su tale faccenda e inoltre stando a quanto riporta Il Foglio il giornalista e conduttore sarebbe una figura molto rilevante in Viale Mazzini, che di recente, sarebbe stato visto con con l’amministratore delegato Carlos Fuortes a pochi giorni dal debutto di Bellama’. Insomma, che Diaco avesse o meno conoscenze ai vertici Rai, non è dato saperlo, ma sicuramente si tratta di un professionista con un curriculum con parecchie esperienze alle spalle.

