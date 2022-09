Chi è la presunta amante del marito di Patrizia Rossetti?

Ecco chi sarebbe la presunta amante del marito di Patrizia Rossetti: l’indiscrezione a Pomeriggio 5

Nella puntata di venerdì 23 settembre 2022 di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, è giunto uno scoop succulento che ha fatto tenere a bocca aperta i telespettatori e non solo. Tale indiscrezione riguarda la presunta identità dell’amante del marito di Patrizia Rossetti. A rivelarla è stata l’ex gieffina Samantha De Grenet in collegamento con la D’Urso.

“Lei ha parlato di tradimento nella casa” ha esordito così De Grenet, facendo riferimento alle dichiarazioni di Rossetti al GF Vip 7. “Lo ha beccato proprio sul fatto con questa signora bionda mesciata. Che pare lavori all’interno di Mediaset come barista” ha poi aggiunto la soubrette e opinionista, facendo rimanere di stucco la conduttrice. “Ha detto che li ha visti e poi si è lasciata per questo” ha infine chiosato De Grenet senza aggiungere ulteriori dettagli. Dopodiché, la D’Urso non si è minimamente scomposta e ha dichiarato: “Non so niente”. La conduttrice ha infine scherzato affermando di voler prendere caffé al bar di Mediaset una volta terminata la trasmissione così anche Roberto Alessi.

Insomma, quindi la donna in questione sarebbe estranea al mondo dello spettacolo. Sarà vero?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui