Chi è e quanti anni ha Giulio Fratini? Tutto sul nuovo partner di Elisabetta Gregoraci

La settimana scorsa il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, aveva pubblicato le foto di Elisabetta Gregoraci assieme alla sua nuova fiamma nel centro di Milano. Le immagini sono diventate talmente virali da ‘costringere’ la coppia a venire allo scoperto e ufficializzare di fatto la loro relazione.

L’ex di Briatore sta infatti vivendo un nuovo rapporto sentimentale con Giulio Fratini, l’imprenditore 30enne di Firenze che ha avuto relazioni in passato con Raffaella Fico e Roberta Morise. Come noto, dopo la separazione con Briatore la Gregoraci ha avuto molte difficoltà a tuffarsi in una nuova storia: problemi che però sembrano superati, anche grazie a Giulio Fratini.

I due stavolta si sono mostrati senza problemi ai fotografi, sempre a Milano, dove hanno raggiunto insieme un’amica al club hotel Casa Cipriani. In serata sono usciti entrambi dallo stesso portone per recarsi a cena e poi in discoteca all’Armani Privè, senza preoccuparsi minimamente dei paparazzi e anzi scattandosi reciprocamente dei selfie con i propri telefoni.

Il magazine Chi fa anche notare che la tuta nera aderente indossata da Elisabetta Gregoraci e targata Yves Saint Laurent è la stessa che ha indossato Giulia Salemi nella prima puntata della settima edizione del Grande Fratello VIP. La Salemi è fidanzata con Pierpaolo Pretelli, che al GF Vip 5 corteggiò molto la Gregoraci prima di dirigersi sull’influencer. Solo un caso o una ‘pizzicata’?

