Chi è Francesco Scianna, nuovo fidanzato di Ambra Angiolini? Curiosità e biografia

Dopo la separazione a dir poco burrascosa con Massimiliano Allegri, sembra proprio che Ambra Angiolini abbia ritrovato la serenità assieme ad un’altra persona.

Oltre alle soddisfazioni dal punto di vista professionale, con il ruolo di giudice nella nuova edizione di X Factor assieme a Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi, Ambra si è di nuovo tuffata in una love story. Ma di chi si tratta?

Come riportato da Diva e Donna e Dilei, il nuovo partner della showgirl è Francesco Scianna, famoso attore di teatro e cinema. Nato nel 1982, Scianna ha mosso i primi passi proprio a teatro prima di cominciare la propria carriera tra film e serie TV. Lo abbiamo visto di recente nella fiction di Gabriele Muccino, A casa tutti bene, ma soprattutto nel film Il Filo invisibile, diretto da Marco Simon Puccioni. Proprio grazie all’interpretazione di Simone in questo lungometraggio il nuovo compagno di Ambra è riuscito ad ottenere il Nastro d’Argento 2022 come miglior attore.

In passato Francesco Scianna ha avuto legami sentimentali con Matilde Gioli e Francesca Chillemi, mentre Ambra, come accennato, ha vissuto una storia intensa con l’attuale allenatore della Juventus, che sembrava potesse portare alle nozze: tuttavia, stando ai rumors, la Angiolini sarebbe stata tradita da Allegri.

Scianna e Angiolini si erano conosciuti già nel 2016 grazie allo spettacolo teatrale Tradimenti, ma all’epoca non è scattato nulla tra i due. Dopo qualche anno le cose sono cambiate.

