GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 3: “Parola d’ordine: trash!”

Ci rendiamo conto che è passata una settimana e in quella casa è già successo di tutto? L’anno scorso togliendo il triangolo artistico per vedere un pollaio come quello di lunedì abbiamo aspettato quattro mesi! Questo cast è pazzesco, sono tutti portatori sani di trash! Adoro!

La mia scorsa opinione “osannava” la Ferruzzi, peccato che dopo due ore che l’ho scritta me ne sono pentita amaramente. Pazzesco come sia passata dall’essere la più amata alla più criticata in cinque minuti. Lei si è presa una sbandata per Luca,(sarà vero? Mah…) E ha deciso che anche lui era pazzo di lei ma si vergognava a dirlo perché lei è una transgender. Ma che film si è fatta? Ma poi la cattiveria con cui parlava di lui dopo il rifiuto? Ho amato Soraia la fidanzata di Luca che ha tirato in ballo anche quella gran falsa di Sara Manfuso, che a Luca diceva “si vede che scherzi” mentre ad Elenoire “si vede che lui è coinvolto”. Ad oggi per me la Manfuso è la più falsa della casa , non c’è uno di cui, rigorosamente alle spalle, non abbia parlato male.

Ho adorato il trashissimo incontro tra Attilio Romita, di cui io sono perdutamente bimba, e Giucas detto Antonio Casella. Io di quello che ha detto Giucas non ho capito nulla, ho capito però che per mezz’ora Attilio lo ha chiamato Antonio. E ho capito che Giucas ha detto non capisco il perché, a Romita più volte, “e tu ti tocchi il pacchetto”. Romita che gli dà del vecchio bavoso,lui che nega e Signorini che mostra il video incriminato in cui davvero toccava il sedere di Lulù e Delia, stupendo.

Ginevra Lamborghini non me la racconta giusta, in casa si sta comportando bene, ma è impossibile che non sappia perché la sorella la schifa così tanto, non siamo scemi su. Ma scusate ma Elettra non aveva diffidato tutti? Ma perché continuano a parlarne?

Della puntata ho amato anche, è dura da ammettere, Sonia Bruganelli con la quale per la prima volta mi sono trovata in piena sintonia, ho amato Gegia che dorme sul divano, ho amato i Belprati, che sia vero o meno non mi interessa, io li amo. Punto. Ho amato Orietta a cui non frega una mazza delle persone in casa, a lei interessa solo raccontare aneddoti della sua vita, e ho amato le nomination palesi delle donne che un altro po’ e si sputano in faccia. Pur di infamarsi a vicenda si sono messe a raccontare che prima che iniziasse il programma si messaggiavano per mettersi d’accordo su eventuali liti, mentre erano in quarantena in albergo si parlavano dai balconi, e meno male che li isolano.

L’unica nota stonata Amaurys e la sua faccia da funerale.

“Non sto bene, mi manca la mia famiglia lo sai Alfonso che sono dipendente”

Ma allora amore mio cosa sei andato a fare in un programma in cui se ti va male stai via tre mesi e se va bene ce ne stai sei? Ma stai a casa e non ci ammorbare, anche perché è passata una settimana!

In nomination che loro pensano sia eliminatoria ma che invece è per scegliere il preferito ci sono

Marco Bellavia, Nikita Pelizon, Daniele Del Moro, Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Sofia Giaele De Donà. Io voto per Bellavia perché tre quarti della casa già non lo sopporta e quindi io, velenosa come sono, voglio che li faccia sbroccare tutti.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti.

GF Vip 7, i migliori meme della terza puntata

(Da questa edizione in studio propongono meme e tweet, noi lo facciamo già da oltre un anno)

