Giusepppe Giacobazzi è sposato? Chi è la moglie Roberta? I due hanno figli?

E’ stato a lungo un volto noto di Zelig.

Ha iniziato nel 2005 partecipando a Zelig Off, per poi debuttare a Zelig Circus, prima di fare parte del cast fisso di Zelig Comedy.

Parliamo di Giuseppe Giacobazzi, comico dell’Emilia Romagna scelto da Italia 1 per una delle serate in cui un comico diviene oen man show.

Nato nella provincia di Ravenna, ha fatto della provenienza geografica uno degli aspetti cardine del proprio personaggio, caratterizzato da un forte accento romagnolo.

Al secolo Andrea Sasdelli, è nato il 19 febbraio 1963 ad Alfonso ma ha vissuto dall’età di nove anni a Borgo Panigale, un quartiere periferico di Bologna. Ad oggi, l’uomo continua a vivere nella provincia del capoluogo emiliano.

Dopo aver studiato alla scuola per geometri, sin dal 1985 s’è prestato alla conduzione radiofonica per una radio privata (il suo impegno dietro il microfono durerà fino al 1992, quando passerà alle emittenti televisive private) e già allora ha lanciato il personaggio poi divenuto caratteristico del suo repertorio: il signor Giuseppe, contadinotto romagnolo, cui in seguito aggiungerà il cognome Giacobazzi (in onore del Giacobazzi dei vini).

Da segnalare, oltre al fatto che nel corso della propria carriera ha collaborato con la nota band rock – demenziale di bologna dei Gem Boys, che è stato coinvolto in un fatto di cronaca nel 2011: accusato di spaccio di droga, è stato poi assoluto con formula piena dopo una richiesta della procura di Modena di un anno e quattro mesi.

Ma andiamo a parlare della sua vita privata, che è l’aspetto che ci interessa in questa sede.

Giuseppe Giacobazzi (o meglio dire, Andrea Sasdelli) è sposato dal 1997 con una donna di nome Roberta.

Per loro un rapporto di oltre 25 anni che ha portato alla nascita d i una figlia, Arianna, giunta grazie alla fecondazione assistita.

E proprio di questa nascita complicata ha raccontato, in un’intervista riportata da diverse realtà (che prendiamo per buona, sperando non siano parole apocrife): “Non riuscire a procreare indebolisce l’animo, fa sentire la donna e spesso anche l’uomo aridi, li mette in contrapposizione alla natura perché, nati per dare la vita, l’uomo e la donna con problemi di fertilità si sentono inappropriati e incapaci di coronare il loro amore”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui