I 5 migliori film con Jim Carrey secondo lo stesso attore: Ace Ventura, The Truman Show e alcune “scelte strane”

O lo si ama o lo si… ama. Jim Carrey è una delle icone più apprezzate dell’industria cinematografica, in grado di far combaciare l’interesse dei fan ai giudizi positivi della critica. Attivo come attore sin dalla seconda metà degli anni ’80, è noto soprattutto per le straordinarie interpretazioni in progetti che hanno segnato un’epoca, come The Truman Show di Peter Weir. Nel corso degli anni, Carrey ha lavorato con alcuni dei più grandi registi e si è cimentato in vari generi, dalle popular comedies ai thriller psicologici, passando per film drammatici anche piuttosto complessi. Negli ultimi anni, Carrey ha dato il via alla sua personalissima rimonta dopo un lungo periodo di allontanamento dal grande schermo. Oltre a offrire un’ottima performance come principale antagonista della serie di adattamenti cinematografici di Sonic the Hedgehog, l’attore ha anche pubblicato un libro di memorie, atipico e surreale, intitolato per l’appunto Memoirs and Misinformation.

Ace Ventura il personaggio che “ha dato inizio a tutto”

Non si hanno informazioni su altri progetti in cantiere, sebbene secondo alcuni rumors l’attore potrebbe tornare nei panni di Ace Ventura per Amazon Prime. Ed è proprio Ace Ventura – L’acchiappanimali che Carrey in un’intervista a PopBuzz Meets ha incluso in una lista delle sue cinque pellicole preferite, “perché Ace ha dato inizio a tutto”. Impossibile dargli torto, dato che la pellicola, diretta da Tom Shadyac e distribuita nelle sale nel 1994, ha segnato la prima svolta nella carriera cinematografica dell’attore, dando vita anche a due sequel, una serie televisiva a cartoni animati uscita l’anno successivo, action figures e persino la slot machine ufficiale del film, presente nel catalogo di alcuni casinò italiani come William Hill, con i simboli che raffigurano i movimenti più bizzarri del personaggio, vero marchio di fabbrica della comicità di Jim Carrey.

