Chi è Alessandro Nasi, marito di Alena Seredova? Cosa fa nella vita?

Showgirl nata a Praga nel marzo del 1978, è un noto volto tv ormai dal 2001, quando fu lanciata da Giorgio Panariello in ‘Torno Sabato’.

Parliamo di Alena Seredova, già vice Miss Repubblica Ceca nel 1998 e protagonista di un esplosivo calendario sexy realizzato nel 2005 per Max.

Oggi lontana dal mondo della TV (se non come ospite di programmi eventuali) Alena Seredova rimane al centro del gossip.

Ed ultimamente ha fatto notizia per l’annuncio dell’imminente matrimonio con Alessandro Nasi (con il quale, in realtà, ha preferito spesso mantenersi lontana dai riflettori).

Ma andiamo con ordine e parliamo innanzitutto delle precedenti relazioni della Seredova: tra il 2001 e il 2005 per lei una lunga relazione con Edoardo Costa, in seguito (dal 2005 al 2014, quando verrà lasciata per Ilaria D’Amico) è stata legata all’ex portiere della Nazionale italiana Gianluigi Buffon, con cui ha avuto due figli e con cui è stata sposata dal 2011.

Nel 2015, quindi, è entrata nella sua vita un altro uomo, Alessandro Nasi.

Classe 1974, Nasi è un imprenditore torinese (cresciuto a New York) legato alla famiglia Agnelli: il padre aveva sposato in un precedente matrimonio Caterina Aniceta Agnelli ed è così cugino di John e Lapo Elkann.

Dal canto suo, è a Dirigente del Corporate Business Development in Fiat. Attualmente, nonché vice presidente della società finanziaria Exor, la holding finanziaria controllata dalla famiglia Agnelli e che ha sotto il proprio ombrello realtà come Stellantis (che controlla quattordici marchi automobilistici, ivi comprese Alfa Romeo, FIAT, Maserati, Opel, Peugeot e Citroen), Ferrari e financo la Juventus (dove ha giocato per rlungo tempo l’ex della Seredova Buffon).

E’ notizia dello scorso agosto l’annuncio di Alena Seredova del loro futuro matrimonio, giunto con una story Instagram con un laconico “I Said Yes” (“Ho detto sì”).

I due hanno una figlia, Vivienne, nata nel 2020.

