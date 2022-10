Chi è Mehmet, il nuovo “Mark Caltagirone” di Gegia?

Ecco chi è Mehmet, presunto fidanzato turco di Gegia del GF Vip 7

Da quando Gegia è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 7 si è parlato di Mehmet, misterioso uomo di origini turche nonché presunto fidanzato dell’attrice comica. Quest’ultima inoltre ha raccontato di averlo conosciuto per la prima volta in un aereoporto a Dubai e di essere rimasta folgorata dal suo viso d’angelo. I due si erano scambiati qualche parola al bar, ma Gegia non riusciva molto a comprendere l’inglese e si faceva aiutare dalla barista. Dopodiché, l’attrice ha raccontato di essersi scambiata il numero di telefono con il misterioso Mehmet e da lì si mandavano messaggi d’amore.

Ma è sicuro che questo Mehmet esista davvero? Da lì sono sorti parecchi dubbi sul fatto che l’uomo in questione sia un altro Mark Caltagirone e quindi una persona con un nome falso che vuole sedurre Gegia, manipolandola e truffandola o per altre cattive intezioni. Infatti, nella scorsa puntata del GF Vip 7, Pamela Prati ha messo in guardia Gegia con: “Non ti illudere”. A quel punto, è spuntata una fotografia di Mehmet, mostrata anche in puntata. Si tratta di un uomo sulla cinquantina, capelli brizzolati corti, occhi scuri e con un volto piuttosto attraente.

Chi è davvero Mehmet Bozkurt?

Un utente Twitter ha scoperto un account Facebook con il nome di Mehmet Bozkurt. E’ un uomo di 45 anni di età e di professione farebbe l’operaio, ma risulterebbe single. A quel punto, l’utente gli avrebbe chiesto se conoscesse Gegia del Grande Fratello Vip 7, ma l’uomo in questione avrebbe negato, addittura insultandolo e chiedendo di essere lasciato in pace. Al contrario di un’intervista rilasciata a Fanpage, in cui avrebbe affermato di conoscere l’attrice ma di non voler replicare a nessuna domanda su di lei.

Quindi, si sarebbe aperto un nuovo caso oltre a quello di Mark Caltagirone e sarebbero iniziate le prime indagini da parte della redazione del GF Vip 7 in modo da confrontarsi con l’attrice. Insomma, potrebbe essere un ottimo modo per aprire gli occhi di Gegia, qualora fosse vittima di una truffa amorosa.

