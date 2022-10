Chi è e cosa fa Flora Canto, moglie di Brignano? I due hanno figli?

Flora Canto è un’attrice, conduttrice e presentatrice, nota anche per essere la compagna di lungo corso (e moglie dal 30 luglio 2022) del comico Enrico Brignano.

Flora Canto è nata il 12 febbraio 1983 a Roma.

Dal punto di vista del gossip, Flora Canto inizialmente è diventata nota per la sua storia d’amore con Filippo Bisciglia: i due si sono lasciati durante la partecipazione del futuro conduttore al Grande Fratello (la sesta edizione, andata in onda nel 2006).

Dopo la rottura la Canto è approdata al Trono Classico di Uomini e Donne nei panni di tronista. In trasmissione sembrava aver trovato l’amore: scelse il corteggiatore Francesco Pozzessere ma la loro storia d’amore giunse al capolinea ad un passo dalle nozze.

Il matrimonio è saltato e Flora Canto s’è legata sentimentalmente nel 2013 a Enrico Brignano (che dal 2008 al 2013 era stato sposato con la ballerina Bianca Pazzaglia): anche a distanza di tempo, i due sono molto felici e innamorati, come testimoniato dalle diverse uscite pubbliche.

Dalla loro relazione sono nati Martina, nata l’11 febbraio 2017, e Niccolò, nato il 18 luglio 2021.

E nel luglio del 2022 è giunto il matrimonio.

Una matrimonio che ha visto i due andare all’altare con i piccoli frutti del loro amore, circostanza che ha regalto ai due una emozione ancora più forte, come raccontato qualche tempo fa a ‘Verissimo’:

“Non pensavo mi cogliesse un’emozione così grande. Data la mia età e il mestiere che faccio, pensare di andare all’altare con due bambini, con la prova già esistente, viva, in carne ed ossa dell’amore e tenerli in braccio. Sposarsi in quel momento lì, credo sia qualcosa che non può essere detto. Può solo essere provato”.

Tornando alla vita di Flora Canto, si è diplomata al liceo linguistico prima di tentare di farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

La sua carriera come attrice ha inizio nel 2008, quando ha recitato con Lino Banfi nel remake teatrale di ‘Vieni Avanti Cretino’. La Canto ha iniziato quindi studiare anche canto, recitazione e doppiaggio ed ha recitato diverse parti a teatro, ma non solo: la donna ha recitato anche in una puntata di Don Matteo.

Flora Canto è anche conduttrice: è stata al timone di ‘Fast and Furios’ su La7, ‘Telethon Rai Uno’, ‘Supercinema’, ‘Oscar dei porti’ e altri programmi. Il suo volto è anche apparso in diverse campagne pubblicitarie di noti brands come H&M, Miss Bikini ed Eklè.

Tra le altre apparizioni in tv, da ricordare la sua partecipazione all’edizione 2019 di ‘Tale e Quale Show’ (è arrivata ottava) e il suo ruolo da inviata (insieme ad Aurora Ramazzotti) dello sfortunato programma condotto da Adriana Volpe su Tv8, ‘Ogni Mattina’

(Pubblicato il 4 settembre 2020 da Sara Fonte, rivisto e ampliato il 2 ottobre 2020)

