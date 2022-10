Sopravvissuti: dove è girato? Ci sarà una seconda stagione? Trama e curiosità

Nell’offerta Rai per questo autunno 2022 c’è anche Sopravvissuti, una serie di cui si è parlato molto nelle ultime settimane e che si porta dietro un certo interesse non solo per l’ambientazione thriller e misteriosa, ma anche per il cast di tutto rispetto.

Tra i protagonisti della serie spicca infatti Lino Guanciale, che interpreta il ruolo di Luca Giuliani: l’attore di Avezzano è affiancato da Giacomo Giorgio (Lorenzo Bonanno), Vincenzo Ferrera (Tano Russo) e Barbara Bobulova, che veste i panni di Giulia Morena.

La serie parla della nave Arianna, che scompare nel nulla dopo due settimane di viaggio. Il suo relitto viene ritrovano un anno dopo, presso le coste dell’Africa. Solo sette passeggeri sono riusciti a sopravvivere e ognuno di loro è legato da un terribile segreto che spinge a scoprire cosa sia realmente accaduto su quell’imbarcazione.

La prima stagione di Sopravvissuti è caratterizzata da 12 episodi divisi in sei puntate: si comincia questa sera su Rai 1, alle ore 21:25. Anche per questa serie, così come con Petra, Blanca e Hotel Portofino, la maggior parte delle riprese è stata fatta a Genova (il resto a Roma, ndr). Sopravvissuti è una coproduzione internazionale che è riuscita ad aggiudicarsi anche il supporto della Regione Liguria attraverso il bando dedicato all’attrazione delle imprese di produzione audiovisiva.

Al momento non è chiaro se Sopravvissuti avrà anche una seconda stagione: molto dipenderà anche dal riscontro per questi primi episodi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui