Scarface, il remake? Impossibile: la vera storia dietro l’atteso film

Scarface, uscito nel 1983, è senza dubbio uno dei film più noti della storia del cinema e il solo immaginare un remake fa storcere il naso ai tantissimi fan del lungometraggio con protagonista Al Pacino. Tuttavia, più di qualcuno ha fatto notare che proprio Scarface è un rifacimento di un film del 1932 con lo stesso nome, entrambi ispirati al romanzo Scarface del 1929. Se è stato fatto una volta, perché non rifarlo?

Eppure, chiunque abbia tentato di realizzare un remake di Scarface nel 21esimo secolo ha dovuto desistere. In un primo momento la Universal voleva prolungare la serie con un rifacimento denominato Son of Tony, per poi virare su un nuovo film nuovo e non necessariamente un remake del primo.

L’idea sembrava prendere corpo, tanto che per il ruolo del regista era stato contattato David Yates, famoso per aver diretto quattro capitoli della saga Harry Potter. Inoltre, sempre stando alle indiscrezioni, era emerso che il protagonista sarebbe stato messicano. Tuttavia, con il passare del tempo non si è più parlato di Yates dietro la macchina da presa di questo film, anche perché il regista è stato poi impegnato in altri progetti.

Nel 2016 Antoine Fuqua sembrava interessato al remake di Scarface, ma è nel 2017 che Universal annuncia l’uscita del film per l’anno successivo con i fratelli Coen come sceneggiatori. Niente da fare nemmeno stavolta, con le riprese continuamente rimandate, nonostante negli ultimi tempi si era parlato di Luca Guadagnino come possibile regista del film. Il remake di Scarface resta nel limbo e oggi non si hanno notizie su eventuali date di uscita.

