Die Hard, quanti film sono? Trama e curiosità sulla saga

Questa sera, su Iris, alle ore 21:10, andrà in onda Die Hard II – 58 minuti per morire. Si tratta del secondo film della celebre saga di Die Hard, che vede di nuovo protagonisti Bruce Willis e Bonnie Bedelia, rispettivamente nei panni di John McClane e di sua moglie, Holly Gennaro.

Il secondo lungometraggio della serie si apre con John che si reca all’aeroporto per accogliere sua moglie Holly, che ha deciso di trascorrere con lui le vacanze di Natale. Tuttavia, John si accorge di due individui sospetti e li segue per identificarli. Ne deriva una sparatoria: la morte di uno dei malviventi provocherà il fermo di John da parte della polizia, ma ben presto ci si renderà conto del piano del gruppo terrorista.

Ma quanti sono in tutto i film di Die Hard? Dopo il primo film, Trappola di cristallo, e 58 minuti per morire, la saga è proseguita con Duri a morire, uscito nel 1995, Vivere o morire, del 2007, e infine Un buon giorno per morire, diretto da John Moore e uscito nelle sale nel 2013.

Bruce Willis è presente in tutti e cinque i film, ovviamente sempre nei panni del poliziotto John McClane. Tra le curiosità del secondo film c’è soprattutto la causa che la Black&Decker intentò alla 20th Century Fox a causa del taglio dal montaggio finale di una scena dove un loro prodotto compariva di fianco a Bruce Willis.