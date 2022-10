Cristiana Capotondi annuncia di aver lasciato Andrea Pezzi e di essere incinta: chi è il padre?

Cristiana Capotondi ed Andrea Pezzi si sono lasciati dopo 15 anni insieme. L’attrice ha annunciato la separazione, poi la nascita di sua figlia Anna. Ci si domanda chi è il padre della bimba. La 42enne ha mantenuto il riserbo massimo sulla sua vita privata negli ultimi anni, al punto che nessuno era a conoscenza della fine della sua relazione con Pezzi, risalente a più di un anno fa. La romana rimase incinta qualche mese dopo l’addio al suo ex compagno e ha messo al mondo Anna qualche settimana fa.

La separazione tra Capotondi e Pezzi

Nel dettaglio della vicenda, Cristiana Capotondi ha narrato di essersi separata da Andrea Pezzi circa un anno e mezzo fa e, in seguito, di aver conosciuto il padre di Anna qualche mese dopo.

L’attrice ha dichiarato: “Io e Andrea siamo separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba”.

“Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi”, ha raccontato Cristiana all’Ansa. “Nonostante questo, mi è venuto naturale – ha continuato la romana – cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate”.

Chi è il padre della figlia di Cristiana Capotondi? Resta un segreto che l’attrice 42enne, al momento, intende mantenere tale.