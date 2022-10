Flavia Vento racconta: “Ho visto un ufo, non è che mi rapiscono?”, le reazioni sui social

La soubrette Flavia Vento confessa di aver avvistato un ufo a Roma: le reazioni del web

Dopo il racconto dell’innamoramento del finto Tom Cruise a Pomeriggio 5, Flavia Vento è tornata protagonista sui social e ha fatto una nuova confessione choc. La soubrette ha infatti confidato di aver avvistato un ufo a Roma e non sono mancati i commenti ironici su Twitter da parte degli utenti.

“Stamattina ho visto un ufo erano le 630 di mattina, guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato, evviva i segnali” ha twittato la Vento con un certo stupore.

Stamattina ho visto un ufo erano le 630 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed e’passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 5, 2022

Non è la prima volta che la showgirl romana parla di alieni e avvistamenti, ma diversi utenti hanno commentato il twitt con una certa ironia.

“Flavia vento ha trovato il settimo simbolo per aprire lo “Stargate”. È Orione” ha scritto qualcuno su Twitter.

Flavia vento ha trovato il settimo simbolo per aprire lo “Stargate”.

È Orione — Denis De La Fère?? (@Denis_De_La_Fer) October 6, 2022

Oggi, 6 ottobre 2022 Flavia ha fatto un altro commento riguardo gli avvistamenti con un po’ di preoccupazione: “Ho paura non è che ora mi rapiscono gli alieni?”.

Ho paura ? non è che ora… mi rapiscono gli alieni? ?? — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 6, 2022

Qualcun altro ha poi replicato sempre in maniera ilare così: “Ho deciso di telefonare a Flavia Vento spacciandomi per un extraterrestre che ha bisogno di soldi in questo pianeta malvagio”.

Ho deciso di telefonare a Flavia Vento spacciandomi per un extraterrestre che ha bisogno di soldi in questo pianeta malvagio — T.W.I.T.T.E.R profilo parodia (@salvinimi) October 6, 2022