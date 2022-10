Chi è Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi? Curiosità e biografia

Quando si hanno nel sangue i geni che ha Giovanni Antonacci, è impossibile che non ci si dia all’arte (nel caso specifico al rap).

Nato il 2 maggio 2001, Giovanni Antonacci è figlio e nipote d’arte: il padre è infatti Biagio Antonacci, mentre la madre (da cui Antonacci è separato da tempo, dopo una lunga relazione) è Marianna Morandi, figlia di prime nozze di Gianni Morandi (in seguito Morandi ha sposato Anna Dan, con cui ha avuto un figlio che s’è dato anch’egli al rap – Pietro aka Tredici Pietro).

Come già scritto nella prima versione di questo post – biografia, sin da bambino ha manifestato la sua grande passione per la musica e sono già diversi i singoli usciti, a partire da ‘Se mi scegli’ (l’ultimo è invece ‘Amare per 2’, che vi proponiamo di seguito – in mezzo anche un featuring con GionnyScandal).

Tra gli altri singoli, da segnalare ‘Fino a tre’.

E proprio per ‘Fino a tre’ Giovanni ha chiesto un parere professionale al padre, come raccontato a ‘Chi’ in un’intervista di un paio d’anni fa:

“Fino a Tre è stato l’unico brano per cui ho chiesto un parere a mio papà. Mio nonno, invece, aspetta che le mie cose escano: lui sa sempre quando vengono pubblicate, le ascolta e poi mi manda un messaggio con quello che pensa. Nonno sa come farmi critiche senza ferirmi. Nel caso di Poche cose, mi ha scritto che era lontano dalle sue corde e che non sapeva se fosse bello o no. Ho capito che non si può piacere sempre a tutti”.

In questa stessa intervista Giovanni ha raccontato che – oltre che il talento musicale – dal padre spera di ereditare la sua attitudine da sex symbol.

E circa il rapporto con il nonno, le sue parole sono state davvero dolcissime:

“È una di quelle persone che, quando era in una stanza, tutto si illumina, lui porta con sé un sole immenso: sapere regalare positività è una cosa bellissima”.

E che abbiano un rapporto speciale è testimoniato anche da alcuni video presenti sul web, come quello in cui Giovanni fa l’imitazione del nonno (che assiste divertito).

E se conosciamo ben poco della sua vita privata, dando un occhio al suo profilo Instagram (dove vanta oltre 25k follower) sono tanti gli aspetti che emergono: l’attaccamento alla famiglia (l’ultima foto postata è con la nonna Ornella), la passione per la musica (lavora anche come speaker radiofonico in RTL 102.5) e per i tatuaggi (ne ha diversi, tra cui un simpatico ‘Non tatuarti’ con la firma del padre Biagio sull’avambraccio dx).

(Pubblicato il 23 febbraio 2021, è stato rivisto, ampliato e ripubblicato il 9 ottobre del 2022)