L’Eredità 2022, quando torna su Rai 1? Perché va ancora in onda Reazione a Catena?

E’ il gioco dell’estate, ma questa sedicesima edizione verrà ricordata per essere frattanto il gioco di un pezzo d’autunno: inziata lo scorso 6 giugno, l’edzione 2022 di Reazione a Catena – L’intesa vincente sta continuando ad andare in onda, diventando così quella più lunga nella sotra del game show.

In precedenza, l’edizione durata più a lungo era stata quella condotta nel 2016 da Amadeus (la decima), terminata il primo ottobre.

Ma quando finirà questa edizione fume del game show condotto da Marco Liorni?

Il passaggio di consegne tra Liorni e Flavio Insinna (padrone di casa de L’Eredità) avverrà a fine mese:

l’ultima puntata di Reazione a Catena andrà in onda il prossimo 30 ottobre, mentre dal 31 ottobre – in concomitanza con Halloween – ritornerà L’Eredità, con la sua beneamata ghigliottina.

Sui motivi di questa scelta (di prolungare la messa in onda di Reazione a Catena fino quasi a novembre) non ci sono notizie ufficiali ma bisogna segnalare come gli ascolti del programma condotto da Liorni siano stati più che soddisfacenti, con quasi 4 milioni di spettatori al giorno e picchi di oltre il 25% di share.