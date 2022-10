Una scatola al giorno, cosa sappiamo del nuovo quiz di Rai 2?

Prende il via domani, martedì 11 ottobre, il nuovo gioco Una scatola al giorno, in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì alle 19:50. Il quiz show, prodotto da Stand by me e condotto da Paolo Conticini, è il primo programma televisivo dove il conduttore è chiamato a diventare lui stesso un concorrente.

Una scatola al giorno ha come protagonista principale la scatola parlante che i telespettatori vedranno ogni giorno al centro dello studio: il suo contenuto cambierà ad ogni puntata. La scatola, colorata e animata, proietta scritte e immagini che servono a indirizzare i concorrenti verso la soluzione.

Paolo Conticini dovrà indovinare cosa c’è dentro la scatola: per farlo si servirà dell’aiuto di un ospite VIP, che lo affiancherà in ogni puntata. I comici Francesco Manzini e Marco Marzocca hanno invece il ruolo di membri del cosiddetto “comitato scientifico”: il loro compito è quello di aiutare i concorrenti a risolvere il quiz fornendo loro una serie di indizi di varia natura, tra cui anche persone in carne e ossa che si presenteranno in studio.

Si comincia l’11 ottobre con Alba Parietti, mentre il 12 ottobre sarà la volta di Eleonora Giorgi. Il 13 ottobre toccherà a Carmen Russo, mentre il giorno dopo il concorrente sarà Massimiliano Rosolino.