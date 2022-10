Chi è L-gante, presunta fiamma di Wanda Nara? Curiosità e biografia. L’ex di Maxi Lopez è incinta?

Bomba mediatica che si è scatenata su Wanda Nara. Sarebbe nato un nuovo capitolo dal punto di vista sentimentale per la showgirl argentina. Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni sembrerebbe che Wanda Nara e il cantante L-Gante, 22enne ed esponente del Rkt, siano sempre più vicini.

La bomba mediatica su Wanda Nara

Wanda Nara è ritornata in Argentina. Nel ruolo di giudice, la showgirl è alle prese con le registrazioni del programma televisivo ‘Quién es la máscara?’, versione argentina de ‘Il cantante mascherato’. E sempre dall’Argentina, durante il programma sui piccoli schermi ‘Socios del espectáculo’, Mariana Brey ha lanciato l’indiscrezione sulla nuova frequentazione con il cantante “Sono molto vicini e mi dicono che non è una cosa recente”.

Ma le voci sull’argentina non si stoppano. Infatti, nelle ultime ore starebbe circolando una indiscrezione ancora più interessante, che vedrebbe Wanda Nara in dolce attesa per la sesta volta. A lanciare il gossip, il programma ‘El run run del Espatáculo’.

Sul sito Guacho Newssi legge: “Ospite di uno dei programmi più popolari della televisione argentina, La noche de Mirtha, di Mirtha Legrand, L-Gante, all’anagrafe Elián Ángel Valenzuela, ha confermato che “io e Wanda ci stiamo conoscendo”.

L-Gante è un rapper e cantante di cumbia argentina che, nel 2020, ha raggiunto enorme successo grazie alla sua Cumbia420, un genere che mixa tradizione e modernità e che ha subito spopolato tra i giovani argentini.

Wanda ha confermato l’addio da Mauro Icardi. Nara ha scritto:“Per me è molto doloroso vivere questo momento, ma vista la mia esposizione e come stanno precipitando le cose nonché le numerose speculazioni mediatiche è meglio che lo sappiate da me. Non ho più niente da aggiungere e non darà nessun altro dettaglio sulla separazione. Spero che capiate, non solo per me ma anche per i nostri figli”.