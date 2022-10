Chi è Barbara Gambatesa, fenomeno del web grazie al suo lato B? Biografia, social e curiosità

55 milioni di visualizzazioni per il video della laurea di Barbara Gambatesa. 11 secondi in cui si vede il vestito aderente con il risultato che il web è impazzito e ora la ragazza ha oltre 300 mila followers su Instagram. “Tutti i giorni in palestra”, ha affermato la ragazza, in un’intervista su YouTube. per spiegare i risultati del suo fisico, aggiungendo che le piace mettersi in mostra.

Il video di Barbara

Un video, quello di Barbara che è stato visualizzato in tutto il mondo. Il segreto, secondo Barbara, è la costanza nell’allenamento. La ragazza non ha una postura accentuata ma soffre di iperlordosi.

Barbara Gambatesa è una ballerina da quando ha 3 anni e mezzo. Ha fatto danza classica, reggaeton, latini, twerking e, inoltre, suona la batteria.

Ha un profilo Tik Tok e con il video della laurea si è arrivati a circa 2000 euro di guadagno. Al suo fondoschiena ha dato anche un nome, ‘Simone‘.

Ha vissuto un trauma forte che le ha procurato del dolore. E’ stato un incidente che poteva causare conseguenze molto forti. A 13 anni, nel 2011, aveva fittato un pedalò e voleva tuffarsi. Scivolò ed il timone le provocò una lesione interna ed un mese in ospedale, come ha raccontato nell’intervista su YouTube. Questo è un argomento che la fa stare male.