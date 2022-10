Alita – Angelo della battaglia: come finisce il film? In che anno è ambientato? Trama e curiosità

Questa sera, su Rai 4, alle ore 21:20, va in onda il film Alita – Angelo della battaglia, uscito nel 2019 e diretto dal regista Robert Rodriguez. Si tratta di un adattamento cinematografico del fumetto Alita l’angelo della battaglia, un manga scritto e illustrato da Yukito Kishiro nel 1990.

Nel cast del film troviamo Rosa Salazar nei panni della protagonista Alita, assieme a Christoph Waltz che interpreta invece il dottor Ido Dyson. Nel lungometraggio recitano anche Jennifer Connelly, Mahershala Ali e Ed Skrein.

Alita – Angelo della battaglia è ambientato nell’anno 2563. Il dottor Ido Dyson vive ad Iron City, 300 anni dopo la caduta, ed è un medico specializzato nella cibernetica. La sua attività principale è la riparazione di cyborg nella sua clinica. Quando si ritrova a perlustrare la discarica che si trova al centro della zona industriale chiamata la Città di Ferro, dove vengono fatti precipitare i rifiuti della città levitante di Zalem, il dottor Dyson scopre la parte centrale di una ragazza cyborg. Il corpo è molto danneggiato ma la ragazza è ancora viva, seppure in stasi. Il dottor Dyson decide quindi di innestarla nel corpo che aveva preparato per sua figlia Alita.

Il film termina con Hugo che viene salvato e trasformato in un cyborg dal dottor Ido Dyson. Tuttavia il giovane coltiva il sogno di andare a Zalem e per questo scala uno dei cavi che tengono sospesa la città. Alita cerca di far desistere Hugo, che finisce in una trappola tesa da Nova: il cyborg viene tagliato in due e precipita nel vuoto, senza che la sua innamorata possa fare nulla per salvarlo.

Per vendicarlo, Alita decide di diventare campionessa di motorball per salire a Zalem e sconfiggere Nova. Il film si conclude con la protagonista che si accinge a partecipare al proprio primo incontro di motorball nella Champions League, osservata da Nova verso cui il giovane Angelo della Battaglia punta la spada U.R.M. in segno di sfida.