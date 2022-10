Orietta Berti chiamata da Tinto Brass per in film erotico? Ecco la risposta del regista

La cantante aveva confidato di aver ricevuto una proposta da parte di Tinto Brass come attrice: la risposta del regista

Nella scorsa puntata del GF Vip 7, Alfonso Signorini aveva fatto una domanda piuttosto piccante ad Orietta Berti relativa al suo passato. Il conduttore del reality infatti aveva confidato all’opinionista di essere venuto a sapere che Tinto Brass l’avrebbe chiamata per recitare in un suo film.

A quel punto, la cantante aveva raccontato di essere stata addirittura chiamata più volte dal maestro dell’erotismo per interpretare una parte di una sorella maggiore, senza però spogliarsi. Berti inoltre aveva dichiarato che a rispondere alle chiamate Tinto era sua madre, che diceva sempre “quello che fa i film sporchi”.

A quel punto, Tinto Brass è stato raggiunto da Adnokronos per smentire il gossip così: “Non ricordo di aver proposto un ruolo a Orietta Berti in uno dei miei film. Credo che potrei averle chiesto di interpretare un ruolo militare”. Il regista ha poi aggiunto di aver contattato degli altri nomi famosi della musica italiana per i suoi film, ovvero Patty Pravo e Adriano Pappalardo. Insomma, come replicherà Orietta Berti? Ci sarà un’occasione al GF vip 7 per discutere dell’argomento?