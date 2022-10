Antonino Spadaccino è fidanzato? Ecco cosa sappiamo della vita privata del cantante foggiano

Nato a Foggia il 9 marzo del 1983, Antonino Spadaccino sta tornando in auge in terra tricolore grazie alla sua partecipazione alla dodicesima edizione di Tale e quale show.

Una dodicesima edizione che vede il cantante pugliese ottenere consensi dopo consensi, anche dal non facilissimo giudice Cristiano Malgioglio.

Per Antonino (è così che si fa chiamare artisticamente) non è la prima partecipazione televisiva.

La prima volta che appare nel piccolo schermo è nel 2004 quando partecipa (e vince) ad Amici di Maria De Filippi. In seguito tornerà ad Amici Big, dove si classificherà quinto.

Vince un reality, assieme all’altra ex Amici (e pugliese come lui) Emma Marrone, nel 2016: si tratta della prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition.

I trionfi canori, però, non sono finiti – sebbene giungano fuori dai confini nazionali:

nel settembre 2009 vince il Festival Internazionale della Musica – Golden Stag (Cerbul de Aur) a Bra?ov, in Romania, e l’anno seguente a lugluo bissa vincendo il Festival internazionale della Musica di Çe?me, in Turchia.

Ma cosa sappiamo della vita privata del cantante attualmente sotto contratto con la Sony?

Non sappiamo se al momento Antonino Spadaccino è fidanzato o è single.

Nei social, dove è parecchio seguito (ha oltre 100k follower su Instagram), pubblica pezzi di vita privata ma nulla che possa far risalire al suo stato civile – per certo però non è sposato, sebbene qualche anno fa (era il 2016) abbia dichiarato che quello fosse il suo sogno.

Nei giorni dell’uscita del suo quarto album di inediti (Nottetempo) dichiarva ad AdnKronos: “Io penso che sono innamorato e che non vedo l’ora di potermi sposare”.

Queste parole giunsero in risposta alla giornalista che chiedeva una sua opinione sulle unioni civili in arrivo in Italia e furono considrate il coming out dell’artista.

Circa la sua vita privata, dando un occhio alle foto postate sui social, è evidente che Antonino è molto legato ai genitori, tanto alla madre quanto al padre (che lo ha introdotto nel mondo della musica, secondo quanto riportato dalla pagina Wikipedia dell’artista).