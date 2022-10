Wanda Nara fidanzata con il rapper L-Gante? | Tutti i presunti (fake) flirt dell’argentina

Uno sfogo inaspettato e senza precedenti, è quello di Mauro Icardi – ex attaccante e capitano dell’Inter – circa la sua vita privata.

A lungo silente, s’è sfogato in una diretta su Instagram, dichiarando circa le costanti scaramucce che vanno ormai avanti da tempo:

“Siamo abituati a giocare un po’ con questa cosa. Ma non siamo divorziati. Io la conosco più di chiunque altro, l’ho sempre difesa, ma siamo arrivati a un punto che è indifendibile. È lo zimbello del mondo intero”.

Tutto partito dal flirt di Icardi con La China Suarez (come ammesso dallo stesso Icardi) ma poi degenerato:

“Ci sono molte cose nel mezzo di cui si potrebbe parlare, chiarire. Ci sono state tante cose che ho messo da parte per un anno intero. Sono stufo delle bugie, delle invenzioni. Wanda chiede la separazione da un anno e non lo fa mai. C’è sempre un ricatto, una minaccia, qualcosa, e non ci separiamo mai. Si è creato un clima strano dopo quello che è successo l’anno scorso. Ma lei sa la verità su come è andata”.

La storia tra Mauro Icardi e Wanda Nara sembra, adesso sì, al capolinea.

Ma cosa c’è dietro?

Secondo parecchie voci, s’è parlato di un flirt tra la Nara e un rapper argentino (sebbene Icardi non creda all’ipotesi).

La bomba mediatica su Wanda Nara

Wanda Nara è al momento in Argentina.

Nel ruolo di giudice, la showgirl è alle prese con le registrazioni del programma televisivo ‘Quién es la máscara?’, versione argentina de ‘Il cantante mascherato’.

E sempre dall’Argentina, durante il programma sui piccoli schermi ‘Socios del espectáculo’, Mariana Brey ha lanciato l’indiscrezione sulla nuova frequentazione con il cantante: “Sono molto vicini e mi dicono che non è una cosa recente”.

Alla voce ha fatto seguito quella – ancor più incredibile ma a sua volta smentita – che avrebbe voluto Wanda Nara in dolce attesa per la sesta volta (a lanciare per primo il gossip, il programma ‘El run run del Espatáculo’).

Ma tornando al presunto flirt con L-Gante, sarebbe stato proprio l’artista (all’anagrafe Elián Ángel Valenzuela) a confermare la frequentazione tra i due.

In precedenza era stata la stessa Nara a confermare l’addio da Icardi (com d’altra parte successo g ià in passato – ma stavolta la cosa sembra definitiva):

“Per me è molto doloroso vivere questo momento, ma vista la mia esposizione e come stanno precipitando le cose nonché le numerose speculazioni mediatiche è meglio che lo sappiate da me. Non ho più niente da aggiungere e non darà nessun altro dettaglio sulla separazione. Spero che capiate, non solo per me ma anche per i nostri figli”.

Chi è L-Gante? E quali altri flirt sono stati attribuiti in passato a Wanda Nara?

L-Gante è un rapper e cantante di cumbia argentina che, nel 2020, ha raggiunto enorme successo grazie alla sua Cumbia420, un genere che mixa tradizione e modernità e che ha subito spopolato tra i giovani argentini.

Ma prima dell’artista 22enne, sono stati attribuiti altri flirt alla Nara (tutte fake news, sia chiaro, utili però a far parlare di sé – ed è sempre utile se si è nelo spettacolo).

E se presunti flirt con ex compagni di squadra dell’attuale marito hanno portato addirittura a risvolti legali con querele a pioggia forse anche per il cavo scoperto legato al fatto che anche l’ex Maxi Lopez fosse un calciatore (ad ogni modo, ribadiamo, no non c’è stato nulla tra Wanda Nara ed ex compagni di Mauro Icardi), citiamo come atri flirt quello forse più recente: quello con Agustín Longueira, sua bodyguard.

In tal senso, Longueira si era così espresso, sibillino:

“Wanda è una donna molto attraente e confesso che mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di diverso con lei. Le due volte che siamo stati soli, in particolare in ascensore, sono stati minuti lunghissimi…”

Dal canto suo, la Nara aveva assolutamente minimizzato, ai microfoni del programma tv Los Ángeles de la Mañana:

“Non sono stata io ad assumerlo. Ho assunto una società e lui è venuto da me. Il suo lavoro era programmato. Di solito non mi sento molto sicura quando cammino per la strada ma, più di ogni altra cosa, volevo qualcuno che mi aiutasse in aeroporto con le borse, con i bambini, con tutto”.

(Pubblicato il 10 ottobre 2022 da F.C. Rivisto, ampliato e ripubblicato il 18 ottobre 2022)