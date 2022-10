Il Collegio 7, chi sono i ragazzi che partecipano? Riferimenti social e curiosità

Prende il via questa sera, alle 21:20, su Rai 2, la settima edizione del docu-reality Il Collegio: oltre all’appuntamento di stasera, per questa settimana è prevista anche una puntata per domani sera, sempre alle 21:20 su Rai 2, mentre dalla prossima l’appuntamento sarà ogni martedì per otto puntate complessive.

La scorsa stagione era ambientata nel 1977 ma quest’anno la produzione ha deciso di andare ancora più indietro nel tempo. I ragazzi, infatti, dovranno vivere come nel 1958, anno in cui il nostro Paese cominciava a rialzarsi dopo le difficoltà del dopoguerra ed entrava in quello che divenne famoso come ‘boom economico’.

La settima edizione de Il Collegio vedrà protagonisti 21 giovani – 11 ragazzi e 9 ragazze – tra i 13 e i 17 anni. Si tratta di Alessia Abruscia (14 anni), Elisa Angius (15 anni), Sofia Brixel (16 anni), Marta Maria Erriquez (16 anni), Zelda Nobili (15 anni), Priscilla Salvoldelli (15 anni), Giulia Wnekowicz (14 anni), Luna Tota (15 anni), Giada Scognamiglio (17 anni). E poi, Alessandro Orlando (17 anni), Davide Cagnes (17 anni), Alessandro Bosatelli (14 anni), Mattia Camorani (15 anni), Davide Di Franco (16 anni), Apollinare Manfredi (16 anni), Tommaso Miglietta (14 anni), Mattia Patanè (16 anni), Gabriel Rennis (16 anni), Damiano Saveroni (16 anni) e Samuel Rosica (14 anni).

Ognuno di loro coltiva sogni e aspirazioni: c’è chi ama la musica, chi invece è appassionato di calcio, chi si fa subito notare per il suo stile inconfondibile e chi sogna di diventare estetista. Alcuni sono anche molto seguiti sui social, come ad esempio Sofia Brixel, che ha aperto diversi canali per ricordare la sorella scomparsa a soli 18 anni.

Proprio come avveniva nel 1958, il gruppo verrà diviso in due classi: da una parte la scuola media con il latino e dall’altra la scuola di avviamento professionale. La location sarà ancora una volta il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone, mentre la voce narrante sarà quella di Nino Frassica e non più quella di Giancarlo Magalli.